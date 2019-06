Pop, rap ou rock : vos goûts musicaux influenceraient votre sexualité!

Quand la chanson pop de l’heure passe à la radio, vous êtes incapable de résister à l’envie de monter le volume et de vous mettre à danser? Ou, vous êtes plus du type à écouter du rock pour vous surpasser quand vous faites votre jogging? Peu importe vos goûts en matière de musique : sachez que selon une récente étude, ils influenceraient directement votre sexualité, que ce soit au niveau de vos préférences sexuelles ou de la fréquence de vos ébats!

Il nous arrive parfois de chercher la chanson parfaite, le type de musique qui convient exactement à notre état d’âme du moment… Ce qui est bien, c’est qu’il existe une multitude de styles de musique, de quoi satisfaire les oreilles de tout le monde… et les pulsions sexuelles de chaque individu, aussi! On apprenait récemment que 17% des utilisateurs d’écouteurs sans-fil aimaient écouter de la musique durant leurs parties de jambes en l’air… Eh bien, voilà qu’une autre étude établit un lien entre la musique et la sexualité : cette fois, on s’attarde aux goûts musicaux et ce qu’ils révèlent sur la vie sexuelle d’une personne!

Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai ce qui te plaît sous la couette…

L’étude en question a recueilli les données de 1100 amateurs de musique : 54, 6% des répondants étaient des hommes, 45% des femmes et 0, 4% des personnes transgenres. Voici les faits les plus surprenants – en chiffres – qui sont ressortis du lot :

Les fans de musique country seraient les plus satisfaits de leur vie sexuelle, à 66, 3 %.

%. Tout en bas du palmarès, on retrouve les fans de musique pop qui, eux, se disent satisfaits à 57, 2 %.

%. La durée – en moyenne – du rapport sexuel le plus long appartient aux amateurs de blues et on parle ici de 16 minutes de passion partagée à deux!

minutes de passion partagée à deux! 25 % des personnes qui aiment écouter de la musique de type folk admettent avoir déjà versé une larme durant une relation sexuelle, emportées par l’émotion du moment.

% des personnes qui aiment écouter de la musique de type folk admettent avoir déjà versé une larme durant une relation sexuelle, emportées par l’émotion du moment. Les partenaires qui partagent les mêmes goûts musicaux ont tendance à être plus satisfaits de leurs ébats : 79, 6 % contre 43, 6 % pour ceux qui ont des goûts musicaux différents.

% contre % pour ceux qui ont des goûts musicaux différents. Dans le même ordre d’idées, les partenaires qui apprécient la même musique auraient plus fréquemment des relations sexuelles : on parle d’une moyenne de 8 jours par mois, contre 6 jours pour ceux aux horizons musicaux à l’opposé!

Psitt : c’est quoi ta position préférée?

Parmi les répondants les plus audacieux, certains sont allés jusqu’à partager leurs préférences plus intimes, dans la chambre à coucher. Ainsi :

Apparemment, les fans de rap seraient ceux qui aiment le moins le sexe oral.

Les fans de reggae sont ceux qui préfèrent se retrouver au-dessus de leur partenaire, durant leurs ébats, alors que les amateurs de country, eux, apprécient plutôt quand leur partenaire les chevauche.

La position du missionnaire est la plus populaire auprès des amateurs de musique pop.

Ce sont aussi les personnes qui aiment écouter de la musique pop qui se disent le plus émoustillées par la lingerie fine!

Et vous, quelle musique aimez-vous écouter?

(sources : fr.traxmag.com, tickpick.com, yourtango.com et mcetv.fr)